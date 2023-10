Salve o Enrico! Ajudem!!!

Contamos muito com sua ajuda para SALVAR A VIDA DO ENRICO.

Enrico, um menino de apenas 5 anos de idade, de Varginha, Minas Gerais foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular genética, que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, afetando os movimentos do corpo (voluntários e involuntários).

Seus pais, Marina e Erick, estão correndo contra o tempo para que o Enrico tenha o tratamento com uma medicação inovadora chamada Elevidys, aprovado pelo FDA nos EUA. No momento está sendo utilizado no tratamento de crianças de 4 e 5 anos. Essa medicação é de alto custo – cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais. Têm demonstrado resultados promissores no controle da doença.

Estamos aqui para unir forças pelo Enrico e, com a colaboração de todos, ele vencerá essa batalha.

Precisamos da sua ajuda!

Mande força para o Enrico!

Apoie essa causa pelo Enrico e por todas as crianças que precisam deste tratamento!

Salve o Enrico

Chave pix é email: salveoenrico@gmail.com

Marina Mesquita Geraldeli Carvalho

agencia 0500

conta 026838915-7 Banco Iti (Itaú)

(Mãe do Enrico)