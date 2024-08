Salve Kids reinaugura hoje as 14h

Com 14 anos de funcionamento, a loja conta com muita variedade de roupas e marcas exclusivas para meninas e meninos

A loja infantil Salve Kids reinaugura hoje (1º) das 14 às 20 horas. Localizada no Center Parque dos Coqueiros, abaixo da Maternidade e Fuvae, na Vila Pinto, em Varginha, coincidência ou por força do destino, a loja completa 14 anos de funcionamento amanhã, dia 02 de agosto.

Agora sob nova direção, os proprietários, que são pais da Lele e do João, de 10 e 4 anos respectivamente, prometem que, além das marcas já comercializadas na loja, estarão acrescentando desde a reinauguração, novas marcas para aumentar o mix de produtos.

“Teremos marcas exclusivas para nossos clientes, tanto para as meninas, quanto para os meninos’’, disse a proprietária Gabriela Campos. “Reformulando toda loja e preparamos tudinho com muito carinho e amor para que as crianças tenham muita variedade em produtos de altíssima qualidade”, disse Gabi.

A Loja Salve Kids trabalha com roupas infantis para crianças de meses até 16 anos, com produtos que vão de chinelos a roupas para todo tipo de ocasião.

Esperamos vocês em nossa reinauguração, logo mais, das 14 às 20 horas, disse Gabi.

