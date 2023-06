Sábado é dia de Trekking Varginha Cidade Ativa

Venha participar dessa caminhada inesquecível, desfrutar da beleza do município de Varginha e promover a saúde e o bem-estar.

Dando sequência aos projetos que visam oferecer mais qualidade de vida aos moradores de Varginha, a Prefeitura anuncia nova ação. Para isso, duas Secretarias Municipais se uniram, a de Esportes (SEMEL) e a de Saúde (SEMUS) e vão realizar o projeto: o Trekking Cidade Ativa.

O Trekking será no próximo sábado, dia 24, com saída e chegada no Memorial do ET, alto da Vila Paiva e sede da Secretaria Municipal de Turismo (SETEC). A concentração terá início às 6H30, com a caminhada começando pontualmente às 7hs da manhã. O trajeto abrangerá uma distância de 11km proporcionando uma experiência desafiadora e gratificante para os participantes.

A caminhada é aberta para as pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, sendo excelente oportunidade para reunir familiares, amigos e a comunidade em geral em torno de um propósito comum: cuidar da saúde. Durante todo o percurso, os participantes contarão com suporte necessário para uma experiência segura e prazerosa. Profissionais de educação física estarão presentes para orientações e auxílio.

A orientação é para que os participantes vistam roupas confortáveis, calcem tênis adequados, usem bonés e tragam suas garrafas de água para se hidratarems durante a caminhada.

A SEMEL está em busca de apoio para a realização do Trekking Cidade Ativa.

Se você ou sua empresa têm interesse em contribuir, faça propostas de apoio por meio de doações de produtos ou serviços, tais como água, frutas, suplementos, protetor solar, barra de cereal, entre outros. O apoio não poderá ser em caráter financeiro.

Venha participar dessa caminhada inesquecível, desfrutar da beleza do município de Varginha e promover a saúde e o bem-estar.

Para mais informações sobre o Trekking Caminhada Varginha Cidade Ativa, como fornecer apoio e se inscrever, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esportes (SEMEL) pelo telefone 3690 2128.

