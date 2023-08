Sábado é dia de atualizar o cartão de vacinação

Lembrando que a vacina contra Influenza continua disponível para a população geral a partir dos 6 meses.

Foto: CSul

Diante do atual cenário nacional, onde desde 2015 se vive um declínio importante nas coberturas vacinais, e com isso, o risco para reintrodução de doenças já eliminadas como a Poliomielite.

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 2016 o Brasil está classificado como

local de risco muito alto para a reintrodução da doença.

Com o objetivo de proteger nossas crianças e adolescentes e contribuir para o aumento das coberturas vacinais, no próximo sábado, 26 de agosto, a Central Municipal de Vacinas estará atendendo de 08h às 16h, disponibilizando todas as vacinas do Calendário Nacional. Lembrando que a vacina contra Influenza continua disponível para a população geral a partir dos 6 meses.

Fonte: Prefeitura de Varginha