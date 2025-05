Rodovias do Sul de Minas terão reforço no tráfego e na segurança no feriado prolongado

EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café reforçam operação com atendimento 24 horas, todos os dias; veja os melhores horários para viajar

Foto: EPR Sul de Minas

As concessionárias EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café, responsáveis pela gestão de trechos rodoviários no Sul de Minas Gerais, iniciam nesta quarta-feira (30) uma operação especial para garantir mais segurança viária e fluidez no tráfego durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A ação segue até segunda-feira (5) e prevê o reforço de recursos operacionais em todo o trecho concedido.

Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos — especialmente de turistas em direção a cidades com programações especiais para o feriado —, a operação contará com viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados, além de ambulâncias posicionadas em pontos estratégicos, garantindo atendimento 24 horas por dia, todos os dias.

A EPR Sul de Minas estima um aumento de 17% no volume de tráfego, enquanto a EPR Vias do Café projeta crescimento de 5% em comparação a dias normais. “Nosso objetivo é garantir um deslocamento mais seguro e tranquilo para todos que vão pegar a estrada neste feriado. Por isso, estaremos com equipes reforçadas e prontas para atuar com agilidade em qualquer emergência”, afirma Leonardo Brangioni, gerente de Operações da EPR Sul de Minas.

Previsão de horários com maior fluxo de veículos:

EPR Sul de Minas

• Quarta-feira (30/04): entre 17h e 21h

• Quinta-feira (01/05): entre 7h e 14h

• Domingo (04/05): entre 15h e 21h

EPR Vias do Café

• Quarta-feira (30/04): entre 16h e 19h

• Quinta-feira (01/05): entre 7h e 11h

• Domingo (04/05): entre 16h e 19h

Além da estrutura operacional, as concessionárias reforçam a importância da prevenção e da condução segura. “A segurança no trânsito também depende da atitude de cada condutor. O uso do cinto, por exemplo, ainda é negligenciado por muitos passageiros no banco traseiro. É um gesto simples, mas que salva vidas e evita tragédias”, destaca João Toledo, gerente de Operações da EPR Vias do Café.

Manutenção preventiva: mais de 2 mil panes atendidas no último feriado

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e de Tiradentes, entre os dias 18 e 22 de abril, as concessionárias do grupo EPR — Via Mineira, Triângulo, Sul de Minas, Vias do Café (em Minas Gerais) e Litoral Pioneiro (no Paraná) — registraram 2.137 atendimentos a panes veiculares em aproximadamente 3 mil quilômetros de rodovias administradas. Foram cerca de 420 ocorrências por dia, com mais da metade relacionadas a falhas mecânicas.

Na EPR Sul de Minas, foram 335 registros de veículos parados por falhas elétricas, falta de combustível ou problemas mecânicos. Na EPR Vias do Café, 261 casos.

O que fazer em caso de pane na rodovia

• Mantenha a calma

• Encoste o veículo em local seguro, preferencialmente no acostamento

• Saia do veículo pelo lado oposto ao tráfego

• Acione o pisca-alerta imediatamente

• Posicione o triângulo refletivo a uma distância proporcional à velocidade da via (exemplo: a 60 km/h, posicione o triângulo a cerca de 60 metros ou 60 passos largos do veículo)

• Afastar-se da pista e manter os ocupantes em local seguro

• Acionar a concessionária pelo telefone

Fonte: EPR Sul de Minas