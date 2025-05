Rodovia de Varginha terá simulação de acidente com produtos perigosos e múltiplas vítimas

A atividade será realizada no trecho em Varginha, em um ponto estratégico da MGC-491.

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café realizará, no dia 14 de maio, às 9h30, o seu 1º Simulado de Acidente com Produtos Perigosos e Múltiplas Vítimas, um exercício técnico-operacional que visa elevar o padrão de resposta a emergências complexas na malha rodoviária sob sua concessão. A atividade será realizada no trecho em Varginha, em um ponto estratégico da MGC-491.

O cenário simulado envolverá um engavetamento com quatro veículos, incluindo uma carreta transportando óleo diesel, e dez vítimas fictícias. A operação permitirá avaliar a efetividade dos protocolos de atendimento, o tempo de resposta das equipes, a capacidade de articulação interinstitucional e os cuidados com o meio ambiente, reforçando o compromisso da concessionária com a segurança e a vida.

Participarão do exercício o SAMU, a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, além da equipe da AMBIPAR, especializada em gerenciamento de crises envolvendo produtos perigosos.

A simulação contemplará todas as etapas da gestão de crise: sinalização da via, identificação e contenção do produto, resgate das vítimas, atendimento médico, controle de tráfego e remoção segura dos veículos.

“Nosso compromisso é com a vida. Por isso, treinamentos como este são fundamentais para garantir que nossas equipes e os órgãos parceiros atuem de forma coordenada, técnica e eficaz. Em um cenário real, cada segundo importa — e é exatamente isso que estamos treinando: agilidade com precisão e segurança”, destaca João Paulo de Toledo, Gerente de Operações da EPR Vias do Café.

A ação faz parte do plano de aprimoramento contínuo da concessionária, que, desde o início da operação, tem investido em infraestrutura, capacitação de equipes e integração com os órgãos de segurança pública. Este é mais um passo rumo à excelência no atendimento aos usuários da rodovia.

Fonte: EPR Vias do Café