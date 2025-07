Rodada do Amadorzão tem duas vitórias e dois empates

Corcetti e Town e Country venceram por 3 a 2; São Geraldo e Nação Azul empataram por 2 x 2. União Corredor São José e Carvalhos por 0 x 0

Foto: Prefeitura de Varginha

Durante o último domingo (27), Varginha recebeu mais uma rodada do Campeonato Amadorzão, que trouxe grandes jogos e um bom número de torcedores aos campos.

No estádio Rubro Negro, o time do Corcetti venceu o Jacomeli por 3 x 2. O Town e Country bateu o Eliane no mesmo estádio pelo mesmo placar.

No estádio da Semel, no jogo das 8h30, o Pessoal do São Geraldo e Nação Azul empataram por 2 x 2. Na partida das 10h30, novo empate entre União Corredor São José e Carvalhos por 0 x 0.

A próxima rodada já tem data definida: No próximo domingo (03/08) no estádio Rubro Negro, o Registânea recebe o Petrópolis pelo grupo Às 8h30. Às 10h30, o Barcelona encara o Roma. No Nego Horácio às 8h30 tem São Bento e América também pelo Grupo A. Às 10h30, o PSG e o Carvalhos se enfrentam pelo Grupo C.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer convida a todos para prestigiar o seu time do coração.

Fonte: Prefeitura de Varginha