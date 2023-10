Rodada de Negócios Multissetorial de Varginha movimenta R$ 110 milhões em negócios

Evento promovido pelo Sebrae Minas e pela Prefeitura aproximou pequenos negócios do Sul de Minas de compradores em busca de novos contatos e parcerias comerciais

Foto: Sebrae Minas

Cerca de 120 microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participaram, nesta quinta-feira (5/10), no Porto Seco Sul de Minas, da Rodada de Negócios Multissetorial de Varginha. O evento foi promovido pelo Sebrae Minas em parceria com a Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, e gerou uma estimativa de R$ 110 milhões em negócios.

A Rodada contou com a presença de 26 compradores e 120 fornecedores do Sul do estado, dos segmentos de alimentos e bebidas; confecção; eletroeletrônico; metalmecânico; tecnologia e comunicação; turismo; logística; e produtos farmacêuticos. Por meio de encontros presenciais de duração de 30 minutos, entre empresas âncoras e ofertantes, o evento possibilitou negociar preços mais acessíveis, conhecer novidades do mercado, ampliar a carteira de fornecedores e fazer networking.

Segundo o gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira, a Rodada de Negócios superou as expectativas dos empresários e parceiros. “Os resultados foram muito expressivos e representam uma união entre o Sebrae Minas, órgãos públicos e entidades de classe no fomento a novos negócios da região. Em breve, certamente, novas edições serão realizadas”, diz.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Juliano Cornélio, a Rodada deu visibilidade ao Sul de Minas no que se refere à atração de investimentos. “É um ambiente criado para integrar geração de negócios, de emprego e renda, e aumentar o de faturamento de ambas as partes”, ressalta.

O gerente de Recursos Humanos Mateus Azarias, que participou do evento como empresa âncora, afirma que “na Rodada, realizamos a conexão de negócios, prospectamos novas oportunidades e resgatamos parcerias que, até então, estavam adormecidas nesse cenário. Então, foi uma experiência fundamental para alavancar não só as atividades da empresa, mas também de geração de negócios de toda a cidade”, explica.

Para o gerente de uma transportadora da região Hélio Ivan Marangão, a conversa com várias grandes empresas rendeu negócios a serem fechados. “A Rodada deu visibilidade para a nossa empresa no mercado regional. Isso nos possibilitou prospectar novos clientes. Esperamos alcançar um faturamento médio de R$ 800 mil somente com essas negociações”, conclui.

Fonte: Luciana Trindade