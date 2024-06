Rodada de domingo decidiu os primeiros semifinalistas do Amadorzão

As semifinais e a grande final terão seus dias e locais anunciados em breve pela organização do campeonato.

Foto: Prefeitura de Varginha

No último domingo, 16 de junho, domingo, foi decidido os os dois primeiros classificados para as semifinais do Amadorzão 2024, em Varginha.

No primeiro jogo, a equipe Registânea venceu a equipe do Corcetti por 2 a 0. Pelo mesmo placar, a equipe São Bento venceu a equipe do Barcelona.

Os destaques da rodada foram os goleiros Douglas do Registânea e Carlos da equipe de São Bento.

Próximos Jogos das Quartas de Final: dia 23 de Junho:

9h: Corredor São José x PSG

11h: Libertas x Fertipar

A entrada para assistir aos jogos será uma caixinha de leite, que será destinada ao Banco de Alimentos, contribuindo assim para uma causa nobre e fortalecendo o espírito de solidariedade entre os participantes e torcedores.

Venha torcer e apoiar seu time favorito, além de contribuir para ajudar quem mais precisa!

Fonte: Prefeitura de Varginha