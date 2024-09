Roda de conversa em comemoração ao Setembro Verde promove reflexões sobre inclusão social

O evento foi um sucesso, reforçando a missão da OAB Varginha em promover a inclusão e os direitos humanos em nossa comunidade.

Foto: OAB Varginha

Na tarde de terça-feira (17/09), a Casa do Advogado foi palco de uma roda de conversa em celebração ao Setembro Verde, promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Varginha, presidida pela Dra. Gizelle Maria Sarto Gomes Pressato. O evento abordou o tema: “Pelos Caminhos da Inclusão: Desafios e Possibilidades”, com o intuito de promover um diálogo aberto sobre os desafios e as oportunidades para uma inclusão social mais efetiva.

O encontro contou com a participação de advogados, membros da comunidade, especialistas e mães atípicas, que discutiram estratégias para superar barreiras e promover a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. O debate foi enriquecido com insights valiosos e propostas para ações práticas que possam contribuir para uma maior inclusão.

Com um ambiente acolhedor e música ao vivo, interpretada por Tiago Pessoas, a tarde foi marcada por reflexões e trocas de experiências, ressaltando a importância da participação ativa de todos na construção de uma sociedade mais inclusiva. A interação entre os participantes evidenciou o compromisso coletivo em buscar soluções e avançar na promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Shirley Teodoro, presidente da OAB Varginha, fez questão de agradecer à Dra. Gizelle pela iniciativa, destacando a relevância do evento para a conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência, ressaltando a importância de continuar realizando eventos que abordem temas essenciais para o avanço da justiça e da igualdade social.

O evento foi um sucesso, reforçando a missão da OAB Varginha em promover a inclusão e os direitos humanos em nossa comunidade. A roda de conversa marcou mais um passo na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

Fonte: OAB Varginha