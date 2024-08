Risco de geada deixa cafeicultores do Sul de Minas em alerta

Em Varginha, na manhã desta segunda feira, moradores registraram 1ºC, próximo aos condomínios Riviera do Lago e Lagamar.

Foto: Divulgação/Epamig

O Sul de Minas está passando pelos dias mais frios registrados neste ano. Após as chuvas que caíram na última sexta-feira, 09 e sábado, 10, as temperaturas começaram a declinar no último sábado, mas foi no domingo, 11, que o frio chegou com força máxima na região.

Em várias cidades do Sul de Minas, foram registradas geadas de intensiade forte, como em Delfim Moreira (-7,3°C), Maria da Fé (-2,9°C), Monte Verde (-1,6°C), Bom Jardim de Minas (-1,5°C), Wenceslau Braz (-0,6°C), Gonçalves (-2,5°C), Alagoa (-3,3°C), Itamonte (-2,5°C), Andradas (-0,1°C) e Camanducaia (-1,7°C).

Em Varginha, na manhã desta segunda feira, moradores registraram 1ºC, próximo aos condomínios Riviera do Lago e Lagamar.

Nesta segunda-feira, 12, o cafeicultor Juliano Assunção nos enviou a foto de seu carro marcando 1ºC às 7h35, próximo ao condomínio Riviera/Lagamar.

Segundo o INMET, Instituto Nacional de Metereologia, o risco maior de geada aqui no Sul de Minas se dará nesta manhã de terça-feira, 13, e o frio intenso deve permanecer nos próximos dias.

A cidade que registrou a menor temperatura nesta segunda-feira, 12, foi a cidade de Delfim Moreira, quando os termômetros marcaram -7,0ºC pela manhã, medida na estação do Bairro Charco (estação particular), que fica a 1.700 metros de altitude (para comparação, a zona urbana está há 1.200m de altitude).

No último domingo, 11, esta mesma estação havia registrado -7,3°C. Uma das cidades mais frias do Sul de Minas, Maria da Fé, registrou -2,9ºC na estação do Inmet, na Fazenda Retiro e a vegetação foi encoberta pela geada. Na estação da Epamig, a mínima foi de 0,2ºC, enquanto na Pomária os termômetros atingiram -0,8ºC.

Talvez a cidade mais famosa da região, pelas baixas temperaturas, Monte Verde, distrito de Camanducaia, também registrou temperatura abaixo de zero nesta segunda-feira, 11, quando os termômetros marcaram -1,6ºC.

