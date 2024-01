Revitalização da Praça da Nave Transforma Espaço em Galeria de Arte

Além da transformação da Caixa D’água pelos artistas, estão sendo trocados os refletores da Nave, foi colocado um totem informativo e um novo paisagismo surge no local.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, está revitalizando um dos pontos mais fotografados da cidade: a Praça da Nave. O Projeto “Revitalizando os Espaços Urbanos”, desenvolvido por esta Secretaria, tem como objetivo transformar espaços públicos em verdadeiras galerias de arte, resgatando a essência e identidade do município.

Dentre as várias parcerias que tornaram este projeto uma realidade, destaca-se o apoio essencial da COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e dos talentosos artistas locais Daniele Werneck (@werneck.artes) e os irmãos Marlon e Matheus (@rodscompany_), que emprestaram sua criatividade para adornar o espaço com suas artes relacionadas ao caso ET de Varginha.

Além da transformação da Caixa D’água pelos artistas, estão sendo trocados os refletores da Nave, foi colocado um totem informativo e um novo paisagismo surge no local. Pretende-se atrair ainda mais turistas, promover um senso de comunidade e criar uma identidade cultural única na região, estimulando a economia local e incentivando a interação social.

Fonte: Prefeitura de Varginha