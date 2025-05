Reunião na Câmara busca soluções para entraves nas emendas impositivas de 2024

Encontro teve como pauta principal a situação das emendas impositivas destinadas no orçamento municipal deste ano

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na tarde de quarta-feira (07), a Câmara Municipal de Varginha sediou uma importante reunião entre vereadores, servidores da Prefeitura e representantes de instituições das áreas da cultura, segurança pública, terceiro setor e demais segmentos da sociedade civil.

O encontro teve como pauta principal a situação das emendas impositivas destinadas no orçamento municipal deste ano. Estiveram presentes os vereadores: Marquinho da Cooperativa, Rogério Bueno, Joãozinho Enfermeiro, Alexandre Prado, Dandan, Dudu Ottoni, Zilda Silva e Ana Rios.

Durante a reunião, foram esclarecidos os critérios exigidos para a concessão das emendas, bem como discutidas alternativas para sanar os problemas encontrados na liberação de recursos a algumas instituições. Técnicos da Prefeitura explicaram os trâmites legais e documentais necessários, enquanto os representantes das entidades puderam relatar as dificuldades enfrentadas.

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Marquinho da Cooperativa, avaliou o encontro como extremamente positivo. “Foi uma reunião muito boa. Conseguimos alinhar informações e encontrar caminhos para resolver o problema de algumas entidades que estão com toda a documentação regular, mas que, por algum motivo, ainda não conseguiram receber a emenda. Agradeço à Prefeitura pela disponibilidade em entender a situação e colaborar com as soluções necessárias”, destacou o vereador.

A Câmara reforça seu compromisso em acompanhar de perto a aplicação das emendas impositivas e garantir que os recursos cheguem às instituições que prestam relevantes serviços à população. O diálogo entre os poderes e a sociedade é essencial para a construção de um orçamento municipal mais justo e efetivo.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha