Representantes do Grupo Unis se reúnem com Presidente do Senado em Brasília

Foto: Grupo Unis

Na última segunda-feira, 17/06, o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu em sua residência oficial em Brasília os representantes do Grupo Unis. O encontro contou com a presença do Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes, Presidente da FEPESMIG; Prof. Dr. Felipe Flausino de Oliveira, Reitor do Unis; Prof. Dr. Ricardo Morais Pereira, Vice-reitor do Unis; e do Dr. Gustavo Chalfun, Advogado e Presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais.

Durante a reunião, foram abordados temas cruciais para o desenvolvimento da educação e da região Sul de Minas, com destaque para o futuro curso de medicina do Unis, que se encontra na fase de parecer final. O Senador Rodrigo Pacheco manifestou seu total apoio ao pleito do Grupo Unis, reforçando a importância da iniciativa para a formação de novos profissionais da saúde e para a melhoria dos serviços médicos na região.

Além do curso de medicina, os projetos do Grupo Unis que impactam o Sul de Minas e colaboram para o desenvolvimento regional também foram pauta do encontro. A instituição tem se destacado por suas iniciativas inovadoras e pelo compromisso com o crescimento sustentável e a formação de qualidade.

O Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes expressou sua satisfação com a reunião e com o apoio recebido: “A recepção do Senador Rodrigo Pacheco foi extremamente positiva. Seu apoio ao nosso projeto do curso de medicina é essencial para que possamos avançar e contribuir ainda mais para a saúde e o bem-estar da população do Sul de Minas.”

O Reitor do Unis, Prof. Dr. Felipe Flausino de Oliveira, também destacou a importância do encontro para o fortalecimento dos projetos da instituição: “Estamos muito contentes com o reconhecimento e o apoio do Senador Pacheco. O Unis tem um compromisso firme com o desenvolvimento regional, e essa parceria é fundamental para concretizarmos nossas iniciativas e continuarmos a oferecer uma educação de excelência.”

O encontro reafirmou o compromisso das lideranças com o avanço da educação e do desenvolvimento regional, consolidando o Grupo Unis como uma instituição chave para o futuro do Sul de Minas.

Fonte: Grupo Unis