Reitor do Grupo Unis prestigia posse da nova diretoria da OAB Varginha

A colaboração entre Unis e OAB Varginha segue como um pilar estratégico para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos

Foto: Grupo Unis

Na noite da última sexta-feira, dia 21 de fevereiro, o reitor do Grupo Unis, Felipe Flausino, e sua esposa, Thaisy Oliveira, marcaram presença na Solenidade de Posse da Nova Diretoria e Conselho Subseccional da OAB Varginha. O evento oficializou os diretores eleitos para o triênio 2025/2027, que terão a missão de representar e fortalecer a advocacia na região: Guilherme Maia, Roberta Figueiredo, Daniel Brandão, Marina Cezário e Lorraine Portugal.

Durante a cerimônia, o vice-reitor do Unis, Ricardo Morais, também tomou posse como conselheiro subseccional da OAB Varginha. Sua presença no conselho reforça ainda mais os laços entre a instituição e a entidade, contribuindo diretamente para a criação de novas iniciativas voltadas à formação acadêmica e prática dos estudantes de Direito.

O reitor Felipe Flausino destacou a importância dessa parceria para o desenvolvimento profissional dos alunos e para a comunidade:

“No Unis, temos um compromisso contínuo com a excelência na formação dos nossos alunos, entregando profissionais capacitados para atuar na comunidade. Por isso, fortalecer nossa parceria com a OAB Varginha e criar novas iniciativas em conjunto é essencial. Essa união nos permite ampliar as oportunidades de aprendizado prático para os estudantes, além de desenvolver projetos de grande impacto para Varginha e região.”

A colaboração entre Unis e OAB Varginha segue como um pilar estratégico para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos, impulsionando a educação jurídica e promovendo avanços significativos no setor.

Fonte: Grupo Unis