“Rei da Selva” anima as famílias do Via Café Shopping Center neste Dia das Crianças

A entrada para as atividades é gratuita e a programação completa está disponível nas redes sociais do shopping.

Foto: Via Café Shopping

O Via Café Shopping Center preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças, oferecendo uma série de atividades lúdicas e interativas para todas as famílias do Sul de Minas. A entrada para as atividades é gratuita e a programação completa está disponível nas redes sociais do shopping.

No sábado, 12 de outubro, às 16h, no estacionamento, o show infantil “O Rei da Selva” promete alegrar e divertir a criançada. Nesta adaptação cheia de magia e aventura, um jovem leão enfrenta muitos desafios para se tornar o rei da selva. Ao lado de seus amigos animais, ele aprende lições sobre amizade, coragem e responsabilidade.

O show combina momentos de humor e emoção, além de interações ao vivo com o público, garantindo muita diversão. A apresentação promete, ainda, encantar crianças e adultos em uma experiência inesquecível recheada de músicas cativantes e personagens carismáticos. Após o show, crianças de todas as idades poderão tirar fotos com os personagens.

Nesse mesmo dia, algumas lojas do empreendimento farão ações promocionais voltadas para a criançada. “Queremos que as crianças tenham um dia inesquecível e que os pais possam aproveitar junto com elas. Preparamos tudo com muito carinho para que essa data seja celebrada em grande estilo”, destacou a coordenadora de marketing, Priscila Pompeu.

Imersão no mundo animal

Seguindo a temática do reino animal, que invadiu o Via Café Shopping Center com a exposição interativa SmartZoo, o empreendimento vai realizar de 15 a 17/10, uma divertida oficina. A atividade, que é gratuita e ocorrerá no Espaço Via Café, em frente à Bonfim, inclui pintura de rosto, criação de fantoches com materiais recicláveis e brincadeiras educativas sobre a vida selvagem.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping