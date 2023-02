Região se prepara para o Carnaval

Banho da Dorotéia acontece hoje (11), e dá início as festividades em Varginha.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Após anos de restrições em decorrência da pandemia da Covid-19, os brasileiros se preparam para as festividades de Carnaval. Alguns eventos já tem início na sexta-feira (17) e se estendem até a terça-feira (21).

O CSul lista algumas das atrações no Sul de Minas. Em Varginha, a festa já tem início neste sábado (11), com o tradicional Banho da Doroteia e outras atrações.

O banho de espuma é popular na região, além disso neste evento, o bloco é formado por homens que se vestem de mulher e vice-versa.

Varginha

Acontece hoje (11), o tradicional Banho da Dorotéia, evento que marca o pré-carnaval na cidade, e será na Concha Acústica e Praça do ET, das 14h às 23h.

Além do banho de espuma, a população poderá contar com o agito da banda Terrasamba.

A secretária de Turismo, Rosana Carvalho explica que, “esse ano o espaço do evento vai ser delimitado e haverá revista nas duas entradas; teremos a presença de 40 seguranças, 20 agentes de trânsito e também o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, além de serviço de ambulância. Tudo para garantir à população uma festa de alegria e, para isso, claro, pedimos que todos curtam com responsabilidade”.

A festa contará ainda com aulão de Zumba da SEMEL, participação de blocos da cidade e o tão esperado Banho de Espuma.

Haverá também praça de alimentação com 14 barracas.O prefeito Vérdi Melo, destaca que, “a Administração Municipal trabalha em todas as áreas e assim como nos demais setores, agora chegou a hora de oferecer à população lazer, diversão e alegria”.

Vérdi destaca também que “o Banho da Dorotéia desse ano tem novidade: matinê para crianças e para a família varginhense e também para quem pretende relembrar as tradicionais marchinhas; mas, para quem está antenado nos ritmos atuais, o repertório será repleto de muitos sucessos com direito à coreografias”.

Já na terça-feira (14), acontece o Bloco da Bateria Nota 10 que vai garantir a animação no Grito de Carnaval da SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A agitação acontece na Estação Cidadania, localizada na Av. Zoroastro Franco de Carvalho, 445, no Bairro Santa Maria, dia 14, a partir das 19h.

O Grito de Carnaval da SEMEL é gratuito e visa oferecer alegria à população. “Nessa época de Carnaval, a SEMEL quer atrair as pessoas e fazer com que saiam de casa, do sedentarismo; e quando chegar ao Grito de Carnaval, nós garantimos a animação com uma das principais baterias da nossa cidade”, destaca o secretário de Esporte, Milton Junior

Os professores da SEMEL, Flávio Pontes e Jacque Mesquita dão a dica: vista sua fantasia, entre no clima carnavalesco e nós vamos oferecer alongamento para esquentar geral e cair no samba. “Venham para o GRITO DE CARNAVAL DA SEMEL, na próxima terça, à noite, na Estação Cidadania”, convidam os professores.

Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Turismo divulgou a programação do carnaval poços-caldense que vai seguir a fórmula dos últimos anos, com atrações para todas as idades. As atrações vão se concentrar na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante). Haverá Charanga dos Artistas, Banda do Lira, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, Shows e Desfiles de Blocos de Rua.

Uma novidade para esse ano são as atrações no bairro Cascatinha, um ponto de encontro do samba na cidade, no domingo (19), com Cortejo do Grupo Afoxé – Memórias da Resistência e Samba do Vô.

Confira a programação completa no site: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/definida-a-programacao-de-carnaval-2023-em-pocos-de-caldas/

Santa Rita do Sapucaí

Nascido da reunião de um grupo de amigos realizada em 1998, a Turma do Urso foi ganhando cada vez mais adeptos e se popularizou até se tornar o maior Carnaval de Minas Gerais. Com 23 anos de história, o Bloco do Urso se tornou um destino indispensável no Carnaval.

Neste ano os nomes são ALOK , Anitta, Gustavo Lima, Léo Santana, Dennis, Zé Neto e Cristiano, Pedro Sampaio, Dubdogz, DJ Topo, A Zorra, Thiago Brava, DJ Kevin, Clayton e Romário.

As atrações começam no dia 17 e seguem até dia 21. Saiba mais no site: https://www.blocodourso.com.br/

São Lourenço

Outro tradicional ponto para quem gosta de curtir o Carnaval com qualidade é o Bloco do Pijama! A atração acontece no dia 17 às 21h na Ilha Antônio Dutra.

São dois Trios Elétricos e 40 vips em cada Trio Elétrico além de open bar. Saiba mais no Instagram: https://www.instagram.com/bloco_do_pijama_sl/

Pouso Alegre

O Carnaval em Pouso Alegre contará com sete blocos carnavalescos que irão animar as ruas do município durante o período de folia. De 17 a 21 de fevereiro, diversas ruas e espaços da cidade receberão os foliões, com direito à alegria para toda a família, com segurança e promoção da diversidade cultural do município.

Conheça a programação completa dos Blocos que irão fazer a folia no ano de 2023: https://pousoalegre.mg.gov.br/noticias-detalhe.asp?id_not=3052#:~:text=O%20Carnaval%20em%20Pouso%20Alegre,da%20diversidade%20cultural%20do%20munic%C3%ADpio.

Muzambinho

Impulsionado pelas grandes atrações de rua e pelos blocos universitários. O carnaval de Muzambinho conta com DJ´s, Bloco do Palmeiras, bandas, além de diversos talentos municipais e regionais.

O Bloco dos Vermes & Cia. contará com grandes nomes nacionais e até mesmo internacionais, conheça a programação no site: https://vermesecia.com.br/

As festividades tem início no dia 17 e seguem até dia 21, na Praça Central – Av Dr Américo Luz , 169 , Centro. Saiba mais no site: http://www.muzambinho.mg.gov.br