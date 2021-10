Referência em tratamento da saúde bucal, Varginha celebra “Dia Nacional da Saúde Bucal” com semana de orientações

Em Varginha, o assunto é tratado com seriedade. O município já foi eleito vencedor do Prêmio Estadual de Saúde Bucal, pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), diversas vezes.

Redação CSul / Foto destaque: Divulgação

No próximo dia 25 é celebrado, em todo o país, o Dia Nacional da Saúde Bucal, a data, criada em 2002, tem como objetivo alertar para a importância da saúde bucal e como a mesma pode refletir no restante do organismo. A boca, sendo a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio externo, é um dos principais meios de entrada para bactérias e outros micro-organismos que podem prejudicar a saúde. Com isso, é importante visitar um dentista regularmente e manter a boa higiene.

Em Varginha, o assunto é tratado com seriedade. O município já foi eleito vencedor do Prêmio Estadual de Saúde Bucal, pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), diversas vezes. A cidade contempla todos os segmentos para atendimento, sendo, a atenção primária que fica nas unidades básicas de saúde, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Policlínica Central e a Odontologia Hospitalar, no Hospital Bom Pastor.

Para o Prefeito de Varginha, Verdi Lúcio Melo, o município além de ser referencia em saúde bucal, conta com as mais diversas especialidades e profissionais altamente capacitados. “Sabemos da importância da saúde bucal para nossa população, para isso investimos fortemente em

melhorias e tecnologias para o atendimento” – disse.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci, destacou que as conquistas do município no segmento da saúde bucal são motivo de orgulho. “Essas conquistas são frutos da dedicação dos nossos profissionais que não medem esforços para ofertar serviços de qualidade, bem como da administração municipal, que sempre se esforça para fornecer condições de trabalho para as equipes. É a somatória do serviço de ambos os lados que tem somente um objetivo, fornecer serviços de qualidade para os varginhenses”.

Além disso, segundo Augusto Cesar Sousa Raimundo, Coordenador Municipal de Saúde Bucal, junto a uma emenda do vereador Dudu Ottoni, foi possível a aquisição de um aparelho para radiografias panorâmicas. “O aparelho nos permite fazer os exames de forma mais célere e dentro do próprio CEO, dando maior segurança aos profissionais para fazer os procedimentos com melhor prognóstico aos usuários. Além disso, estamos ampliando a cobertura de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, efetivando Cirurgiões – Dentistas de Saúde da Família, que ficam 40 horas semanais nas unidades. É um investimento que visa, justamente, dar conta das necessidades da população varginhense”.

De acordo com Augusto Cesar, diante da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos eletivos foram suspensos, porém os casos mais graves continuaram sendo atendidos. “Diante desta situação, com o decorrer do tempo, adequamos as unidades, adquirimos todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais para uma retomada segura. Fizemos parcerias com a educação para fornecimento de kits de higiene bucal aos alunos mais vulneráveis”, explicou.

Ainda conforme o coordenador, o município desenvolveu uma forma de monitoramento remoto voltado para as gestantes. “Criamos um projeto de monitoramento das gestantes, via whatsapp business que, além de desmitificar o atendimento odontológico da gestante, verifica como ela se encontra, estimulamos e já agendamos a consulta com o dentista da unidade mais próxima da sua casa”.

Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal

Com início na próxima segunda-feira (25) e se estendendo até dia 31, a Prefeitura de Varginha promove a “Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal”, durante estes dias serão fornecidas orientações, exames bucais, distribuição de materiais informativos e outros.

Participam da ação as unidades básicas de saúde do Bom Pastor, Jd. Colonial, Canaã, Imaculada,Mont Serrat, Girassol, Corcetti, Sion, Recanto da Criança (Jd. Áurea), Barcelona, Vila Mendes, Santana Centenário e Novo Tempo.

Vale ressaltar que, não é necessário agendamento.