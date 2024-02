Rede Municipal de Ensino de Varginha inicia ano letivo de 2024 no Theatro Capitólio

O evento teve como destaque a palestra do renomado especialista em desenvolvimento emocional, o psicanalista e neurocientista João Rilton.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na segunda-feira, dia 29/01, na parte da manhã e também à tarde, no Theatro Capitólio, a Rede Municipal de Ensino de Varginha viveu momentos inspiradores e enriquecedores, reunindo os dedicados profissionais da educação. O evento teve como destaque a palestra do renomado especialista em desenvolvimento emocional, o psicanalista e neurocientista João Rilton.

O encontro iniciou com a apresentação musical do talentoso cantor, compositor e violonista Homil Junior, que trouxe uma atmosfera vibrante e acolhedora ao evento.

Além dos gestores, professores e coordenadoras da SEDUC, estiveram presentes a secretária municipal de educação Juliana de Paula Mendonça, o prefeito Vérdi Lúcio Melo e o vice-prefeito Leonardo Ciacci, que prestigiaram o encontro e deram boas-vindas a todo o auditório.

Durante sua palestra, João Hilton abordou questões fundamentais sobre como as emoções impactam o ambiente escolar, afetando não apenas os estudantes, mas também os professores e gestores. Ele ressaltou a importância de desenvolver habilidades emocionais para lidar com situações desafiadoras, promovendo um clima organizacional saudável e propício para o aprendizado.

Ao final do encontro, os espectadores saíram do evento com um novo ânimo e perspectivas renovadas. O encontro dos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Varginha não apenas acrescentou conhecimento prático ao cotidiano educacional, mas também fortaleceu o espírito de comunidade e apoio mútuo entre os educadores.

Fonte: Prefeitura de Varginha