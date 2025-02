Receita Federal no Sul de Minas realiza mais de 24 mil atendimentos virtuais em 2024

Economia para cidadãos está estimada em mais de R$ 1,1 milhão

Foto: Receita Federal

Os Pontos de Atendimento Virtual – PAV vinculados a Delegacia da Receita Federal no Sul em Varginha realizaram 24.308 atendimentos no ano de 2024. A maior parte dos atendimentos refere-se a CPF (inscrição, regularização, alteração), pesquisa de situação fiscal e informações sobre ITR (imposto territorial rural).

No Sul de Minas, há 87 PAV em funcionamento. Somando-se às agências e CAC, 95% da população do Sul de Minas possui atendimento presencial da Receita Federal em sua própria cidade.

Com os atendimentos realizados pelo PAV, estima-se que os cidadãos economizaram mais de 1 milhão de reais no decorrer do ano. Esse valor refere-se a gastos com combustível e deslocamentos dos cidadãos até as agências e CAC da Receita Federal mais próximos de seu município.

O PAV com maior número de atendimento em 2024 foi o de Santa Rita do Sapucaí com 2.477, seguido pelo de Altinópolis 2.155 e Nepomuceno 1214.

Os pontos de Atendimento Virtual são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as Prefeituras, Câmaras Municipais e outros órgãos que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal. O ente parceiro oferece acesso a vários serviços da Receita Federal, orientando o cidadão, ou formalizando processo digital para que a Receita Federal conclua o atendimento.

“O PAV, evita que os cidadãos precisem se deslocar até as agências para serem atendidos. Além de orientações para o atendimento, no PAV, os atendentes podem enviar a documentação para que a equipe da Receita Federal analise, por meio de processo digital. Assim, garantimos o atendimento para toda a sociedade, mas, a principal beneficiada é a população de baixa renda.” disse o delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa.

Veja a lista das cidades que possuem PAV no Sul de Minas:

Serviços atendidos pelo PAV:

CAEPF – Inscrição, baixa, cancelamento ou alteração de dados;

Cafir – Inscrição, alteração, cancelamento ou reativação;

CNO – Inscrição, alteração ou anulação por multiplicidade;

Consulta Pendência Fiscal PF, PJ, Imóvel Rural;

Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa Física;

Consulta Restituição e Situação DIRPF;

Conversão de Processo Eletrônico para Digital;

Cópia de Processo;

Cópia de Declaração e Recibos para Pessoa Física – DIRPF, DIRF Beneficiário e DITR;

Cópia Declaração e Recibos – GFIP, Perdcomp, Dacon, Dmed;

CPF – Comprovante de Inscrição, Inscrição, Alteração e Regularização;

Emissão de Documento de Arrecadação – Darf e GPS;

Impugnação, Recurso, Manifestação de Inconformidade;

Juntada de Documentos;

Procuração RFB;

Protocolo de Documentos;

Protocolo de Documentos – Certidão de Obras;

Protocolo de Documentos – Certidão de Regularidade Fiscal;

Protocolo de Documentos – CNPJ – Inscrição, Alteração e Baixa;

Protocolo de Documentos – Retificação de Documentos de Arrecadação – Redarf/RETGPS.

Fonte: Receita Federal