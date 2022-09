Receita Federal em Varginha realiza cerimônia de Posse do novo Delegado

No dia 21 de setembro de 2022, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil Eduardo Antônio Costa tomou posse como delegado da Receita Federal em Varginha.

A cerimônia de Posse foi realizada no auditório da Delegacia da Receita Federal em Varginha e contou com a presença do superintendente da Receita Federal em Minas Gerais auditor-fiscal Mário José Dehon São Thiago Santiago; do superintendente adjunto, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro (delegado anterior da DRF/Varginha); do delegado adjunto de Varginha auditor-fiscal Henrique Viegas Cunha; do vice-prefeito de Varginha Leonardo Vinhas Ciacci, e de outras autoridades locais.

O auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa iniciou sua carreira de servidor público federal em 2002 na Controladoria Geral da União – CGU, em Belo Horizonte, no cargo de Analista de Finanças e Controle, por meio de concurso público. Em 2003, ingressou na Gerência Executiva do INSS em Ijuí – RS, no cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social, passando pela Gerência Executiva em Poços de Caldas e depois na Delegacia da Receita Previdenciária em Varginha até 2007 quando houve a unificação da Receita Previdenciária com a Receita Federal. Na Delegacia da Receita Federal em Varginha, exerceu a função de Chefe da Fiscalização e foi Delegado Adjunto entre 2017 e 2020. Em 2021 assumiu como Delegado da Receita Federal em Uberlândia e agora retorna a Varginha, como Delegado do Sul de Minas.

A área de atuação da Delegacia da Receita Federal no Sul de Minas é de 158 municípios. E a ela estão vinculadas 10 agências situadas nos municípios de Alfenas, Campo Belo, Guaxupé, Itajubá, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Lourenço e São Sebastião do Paraíso.

