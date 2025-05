Receita Federal em Varginha homenageia órgãos públicos parceiros

Foram diversas ações realizadas em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, instituições de Ensino Superior, Tiros de Guerra e Prefeituras do Sul de Minas.

Foto: Sebrae Minas

Nesta quinta-feira, 29 de maio, a Receita Federal realizou um evento em que prestou homenagem a todos os órgãos públicos que atuaram em parceria no decorrer do ano de 2024.

Foram diversas ações realizadas em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, instituições de Ensino Superior, Tiros de Guerra e Prefeituras do Sul de Minas.

Ações que promovem a Cidadania Fiscal e o desenvolvimento de ações no âmbito do Programa Receita Cidadã, em que a Receita Federal destina mercadorias apreendidas para que sejam transformadas em itens úteis à sociedade, com redução do impacto ambiental e promovendo o bem-estar social.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre as elas o Prefeito de Varginha Leonardo Ciacci, a chefe do atendimento, da Receita Federal em Minas Gerais Cristiane Balieiro Abgussen e a representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal em Minas Gerais, Ana Cristina Iatarola.

Foram homenageados auditores-fiscais, analistas tributários e servidores da Receita Federal que se destacaram no desempenho de suas funções, os projetos do Programa Além do Horizonte (que reutiliza Tv Box em soluções úteis para a sociedade) e, ainda, os representantes dos órgãos públicos parceiros: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Bombeiros e Exército.

Também foram homenageadas as instituições de Ensino parceiras do Programa Receita Cidadã: Instituto Federal do Sul de Minas – IFSULDEMINAS; Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG; Universidade Federal de Lavras – UFLA/MG; Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/Varginha e CEFET Nepomuceno.

Por fim, foram homenageados os sete Pontos de Atendimento Virtual da Receita Federal que mais realizaram atendimentos em 2024, os PAV das cidades de: Santa Rita do Sapucaí com 2477 atendimentos; Alpinópolis com 2155 atendimentos, Nepomuceno com 1214 atendimentos, Candeias com 1176 atendimentos e Três Corações, Ouro Fino e Muzambinho com 952 atendimentos.

Os pontos de Atendimento Virtual são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as Prefeituras Municipais. O objetivo é aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal; disponibilizando nas prefeituras, o acesso a várias opções de serviços. Facilitando o acesso dos contribuintes e evitando que precisem se deslocar até as agências e CAC da Receita Federal em outros municípios.

O prefeito Leonardo Ciacci parabenizou a Receita por mais essa iniciativa, pelo conhecimento do potencial de seus colaboradores e principalmente por estar parceira dos municípios.

Fonte: Prefeitura de Varginha