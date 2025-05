Receita Federal e Polícia Militar fiscalizam distribuidoras de bebidas de Varginha

A fiscalização é contínua e novas ações serão realizadas nos próximos meses.

Foto: Receita Federal

A Receita Federal e a Polícia Militar realizaram nesta quarta-feira, 21 de maio, uma fiscalização de rotina em quatro estabelecimentos comerciais de Varginha.

Foram apreendidas 8 garrafas de bebidas alcóolicas com indícios de importação irregular. A prática configura crime de descaminho, conforme definido no artigo 334 do Código Penal, que consiste em não realizar o pagamento de impostos devidos pela entrada dessas bebidas no país.

A fiscalização é contínua e novas ações serão realizadas nos próximos meses.

No dia 15 de maio, foram realizadas ações de fiscalização em Alfenas e Poços de Caldas que culminou na prisão de 6 pessoas por crime de contrabando, relativo à comercialização de cigarros eletrônicos, que são proibidos no Brasil.

Parceria

A atuação da Receita Federal é essencial para coibir esse mercado ilegal e proteger a sociedade dos riscos associados a esses produtos. A instituição permanece vigilante, utilizando seu treinamento e ferramentas disponíveis para identificar ilícitos e atuar de maneira precisa nos principais pontos de distribuição de contrabando e descaminho do país.

Em Minas Gerais, a Polícia Militar tem desempenhado um papel decisivo e estratégico na operação, garantindo a atuação segura dos agentes da Receita Federal, controle da ordem pública, isolamento e contenção das áreas de atuação, sendo sua atuação crucial para garantir que a operação ocorra sem resistência violenta ou fuga de suspeitos.

Fonte: Receita Federal