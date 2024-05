Quermesse da Paróquia do Divino está de volta!

As festividades acontecerão sempre após a Santa Missa das 19h, na praça da Igreja Matriz.

Foto: Paróquia do Divino Espírito Santo

A tradicional Quermesse da Paróquia do Divino Espírito Santo está de volta em Varginha! O evento começa nesta quarta-feira, dia 15 de maio, e segue até domingo, dia 19 de maio. As festividades acontecerão sempre após a Santa Missa das 19h, na praça da Igreja Matriz.

Prepare-se para saborear as melhores comidas, pois nossas barracas estarão repletas de delícias para você desfrutar. Além disso, não faltarão brincadeiras para as crianças se divertirem!

E claro, o setor da juventude não poderia ficar de fora! A Barraca das Brincadeiras estará repleta de diversão e prêmios para as crianças. Dos dias 15 a 19 de maio, na praça, com brincadeiras que vão animar ainda mais a Quermesse.

E as novidades não param por aí! Na quinta-feira, dia 16, inicia-se o Show de Prêmios, com a participação especial da galera do ENAC. Será uma oportunidade única de concorrer a prêmios incríveis e se divertir ao máximo.

Fonte: Redação CSul