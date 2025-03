Quadra do Corcetti recebe Escolinha de Basquete toda terça e quinta

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 11:00h

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), está oferecendo uma nova oportunidade para os amantes do basquete. As escolinhas de basquetebol, que terão início na quadra do bairro Corcetti, com aulas gratuitas para a comunidade.

Os treinamentos acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 11h, sob a orientação do professor João Gabriel, técnico esportivo da SEMEL. Para participar, os interessados podem procurar o professor diretamente na quadra do bairro ou obter mais informações na SEMEL pelo telefone (35) 3690-2172.

A iniciativa faz parte do compromisso da SEMEL em incentivar a prática esportiva na cidade, oferecendo diversas modalidades esportivas para todas as idades.

Fonte: Prefeitura de Varginha