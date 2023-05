Próximo encontro do Conselho Empresarial do Sul de Minas traz palestra sobre inovação e sofisticação produtiva

Paulo Gala é professor de Economia na FGV desde 2002; Conselheiro da FIESP; Economista-Chefe do Banco Master e autor do livro: “Brasil, uma economia que não aprende”.

Foto: Grupo Educacional Unis

No dia 26 de maio, o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) vai realizar mais um encontro, na 49ª reunião oficial do Grupo.

O Conselho é composto por empresários e líderes regionais com o objetivo de trocarem experiências, realizarem networking, e juntos, buscarem soluções e inovações para o desenvolvimento da região. A cada encontro, o grupo conta com uma palestra ministrada por um profissional de renome na área em que atua, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do CESUL.

No segundo encontro do ano, o Grupo receberá o palestrante Paulo Gala, que vai falar aos presentes sobre o tema: “Inovação e Sofisticação Produtiva no Brasil e no Mundo”.

Paulo Gala é graduado em Economia pela USP, além de Mestre e Doutor em Economia pela FGV. Paulo foi pesquisador visitante nas universidades de Cambridge (Reino Unido) e Columbia (Nova York); além de economista, gestor de fundos e CEO em instituições do mercado financeiro em São Paulo.

Paulo Gala é professor de Economia na FGV desde 2002; Conselheiro da FIESP; Economista-Chefe do Banco Master e autor do livro: “Brasil, uma economia que não aprende”.

O encontro do Conselho Empresarial acontece em meio à programação do 9º Congresso Internacional do Grupo Unis no dia 26/05, a partir das 12h, na Cidade Universitária do Grupo Unis, em Varginha (MG).

O CESUL conta com o apoio dos patrocinadores Sicoob Credivar, Via Café Garden Shopping, Unimed Varginha, JFW Transportadora e Sebrae no planejamento e execução das suas atividades.

Fonte: Grupo Educacional Unis