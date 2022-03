Protocolo sanitário recomenda utilização de máscara dentro do transporte coletivo em Varginha

Administração municipal ressalta que, mesmo não sendo obrigatória a utilização, é importante fazer uso de máscara em locais de muito movimento.

Redação CSul/Foto destaque: Eduardo Ribeiro/Ônibus Brasil

Nesta terça-feira (15), a prefeitura de Varginha emitiu um novo protocolo sanitário voltado para o transporte público e coletivo e individual. Conforme o documento, é recomendada a utilização de máscara por parte dos passageiros e motorista. A orientação também se estende para motoristas de aplicativo.

A prefeitura recomenda que, a empresa prestadora de serviços na cidade fixe cartazes com orientações sobre o uso da máscara. A administração municipal também recomendou que, a empresa disponibilize mais veículos para circular durante os horários de pico.

As orientações também se estendem para a higienização dos veículos. A prefeitura recomenda também que, sempre que possível as rotas sejam efetuadas com as janelas abertas.

Ainda conforme a administração municipal, o uso de máscara não é mais obrigatório contudo é recomendado caso o individuo pertença a algum grupo de risco, esteja em um lugar lotado ou esteja fazendo uso do transporte coletivo.