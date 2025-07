Propac II recebe inscrições para processo seletivo de oficinas gratuitas

Podem se inscrever alunos da rede pública com a idade de 07 a 14 anos.

Foto: Prefeitura de Varginha

Estão abertas as inscrições para as oficinas pedagógicas do Programa Profissionalizante Adolescente Consciente – Propac II. A oferta de vagas é para as oficinas gratuitas de esportes, ginástica rítmica e dança, música, canto, reforço escolar, artes e informática.

De acordo com o Centro Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA – o Edital de Processo Seletivo está disponível no https://www.cdcavarginha.org.br/edital-cdca-unidade-ii

Podem se inscrever alunos da rede pública (municipal ou estadual) com a idade de 07 (completos no ato da inscrição) a 14 anos.

A inscrição poderá ser realizada de modo presencial até a próxima sexta-feira, dia 18, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30, no PROPAC II que fica na Rua Londres, 401, Vila Barcelona, mediante o preenchimento de Ficha de Inscrição e apresentação dos documentos contidos no edital.

A presidente do CDCA Fernanda Ortiz destaca que “esse trabalho oportuniza um olhar humano e com tamanha empatia para nossas crianças e adolescentes. Nós nos sentimos honrados por fazer parte dessa missão transformadora, que valoriza a escuta, o cuidado e o desenvolvimento integral de cada um deles. Seguiremos firmes, com o coração aberto e o compromisso renovado, por uma infância e adolescência mais dignas, protegidas e cheias de possibilidades”.

Fonte: Prefeitura de Varginha