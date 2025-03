Projeto Tele-Árvore passa pela Avenida dos Tachos

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), realizou mais uma ação do Projeto Tele-Árvore, que desta vez ocorreu na Avenida dos Tachos, durante esta quinta-feira, dia 13 de março.

O projeto Tele-árvore visa a aproximação da população das árvores públicas do município, e para participar é só mandar uma mensagem ao WhatsApp da SEMEA (35 9 9192-0462) com a palavra TELE-ÁRVORE no corpo do texto, que você será encaminhado à uma lista de atendimento, no qual poderá solicitar que a SEMEA o plantio de uma muda de árvore na área útil permeável que possui na calçada da sua residência, ou na área pública próxima ao local de trabalho por exemplo.

A SEMEA se deslocará até o local indicado e dentro da possibilidade técnica realizará o plantio da muda de árvore escolhida em conjunto com o solicitante, desde que o munícipe se comprometa a cuidar da muda com irrigações periódicas, retirada do mato alto na base da muda e comunicação à SEMEA no caso de vandalismo.

Vem ajudar a arborizar a nossa cidade! Tenha uma muda de árvore em área pública para chamar de sua e acompanhar o desenvolvimento

