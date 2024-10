Projeto Saúde promove oficina sobre comunicação no Sul de Minas

A segunda oficina do projeto contou com a participação das Regionais de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha.

Foto: Jonathas Mendes

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), visando construir uma comunicação cada vez mais assertiva no relacionamento com seus públicos, está promovendo o projeto Rotas Saúde em Pauta, que vai contemplar as 28 Unidades Regionais de Saúde do estado. O objetivo é criar planos de comunicação e mobilização que contemplem as necessidades de cada regional de Minas. A segunda oficina do projeto foi realizada na região Sul do estado, em Alfenas, nos dias 25 e 26 de setembro e contou com a participação das macrorregiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste, que abrangem quatro Regionais: Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha.

Priscilla Fujiwara, coordenadora do Núcleos de Mobilização Social e Assessorias de Comunicação Social das Regionais da Assessoria de Comunicação Social da SES-MG esteve à frente da preparação e realização das atividades. A coordenadora ressaltou que, como parte do Planejamento Estratégico da SES-MG, a oficina Saúde em Pauta vai priorizar as ações regionais de comunicação a serem desenvolvidas pelas Unidades Regionais de Saúde (URS) no período 2024-2026.

‘A grande relevância do encontro para alinhar estratégias de comunicação entre os núcleos regionais e a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais foi destacada pelo superintendente regional de Saúde de Alfenas, João Tadeu Silva, por ser uma oportunidade de aprimoramento da comunicação institucional e fortalecimento do elo entre as equipes de saúde e os públicos da SES-MG. “A troca de experiências e boas práticas reforçam o compromisso de transparência e a eficiência na comunicação”, disse o superintendente.

Treinamento, plano de comunicação e café com a imprensa

Durante a oficina, foi realizado um treinamento para entrevistas para a imprensa que envolveu cerca de vinte pessoas, entre os dirigentes e técnicos das equipes de Vigilância, Regulação e Assistência Farmacêutica. A coordenadora de Acesso à Serviços de Saúde, Roseara Rodrigues, disse que “os dois dias de evento foram muito produtivos, pois a área técnica teve oportunidade de entender melhor o trabalho da comunicação social e a importância do trabalho em conjunto”, comentou Roseara.

Para a elaboração do Plano de Comunicação e Mobilização Social de cada Unidades Regionais de Saúde, foi utilizada a metodologia “World Café”, que incentiva o processo criativo por meio do diálogo colaborativo entre os participantes, de maneira a possibilitar a troca de experiências e mapeamento de ideias discutidas.

Na dinâmica do trabalho, houve também um momento, intitulado Cafezin, Saúde e Prosa, para um bate-papo entre a equipe das URS e a imprensa da região. O portal de notícias O Alfenense e Rádio Federal FM, que abrangem municípios da região Sul de Minas, marcaram presença, sendo representados pelo jornalista Américo Passos.

A oportunidade para promover uma aproximação entre a SES-MG e os veículos de comunicação foi muito relevante, de acordo com o jornalista. “O Cafezin Saúde e Prosa foi uma ótima iniciativa para que os veículos de comunicação tenham acesso a informação diretamente com as Unidades Regionais de Saúde, o que facilita o trabalho da imprensa e a divulgação das ações e campanhas, beneficiando a população atendida pelas regionais”, refletiu Passos.

O encontro com a imprensa também contou com o lançamento da Comunidade “Saúde em Pauta” da SES-MG para o Whatsapp. Os veículos de comunicação integrantes que desejarem participar da comunidade terão acesso ao conteúdo tanto estadual quanto regionalizado. Os jornalistas e produtores poderão receber, por meio da rede social, avisos de pauta, matérias, fotos, vídeos e demais conteúdos de saúde pública produzidos pela SES-MG e pelas Unidades Regionais de Saúde.

Fonte: SES-MG