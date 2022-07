Projeto “Saúde em Nossas Mãos” do Ministério de Saúde visa a redução de infecções relacionadas a assistência à saúde

Trata- se de uma colaborativa , onde todos ensinam e todos aprendem.

Projeto Saúde em Nossas Mãos é uma iniciativa do Ministério da Saúde, com meta de reduzir a incidência das infecções relacionadas a Assistência à Saúde em 30% nas UTIs brasileiras dos hospitais participantes. Hospitais estes que se candidataram a participar do mesmo.



O Hospital Bom Pastor participa do Projeto desde setembro de 2021. Desde então , dentro da ciência da melhoria, temos desenvolvido processos que nos possibilitam alcançar o objetivo supra citado, que é a redução em 30% das infecções.



Durante esse período de participação do Hospital no projeto, já foram alcançadas várias melhorias. Para a classificação das infecções relacionadas a assistência à saúde, seguimos os critérios de classificação elencados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,- Anvisa.



No mês de Junho, seguindo os critérios estabelecidos , não tivemos infecções relacionadas ao uso de alguns dispositivos muito utilizados na UTI, sendo eles, cateter vesical de demora, cateter venoso central e tubo endotraqueal.



Seguimos em nosso objetivo de melhoria e também visando sempre a segurança do paciente.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha