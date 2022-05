Projeto “Saúde em Nossas Mãos” avança no Hospital Bom Pastor

Projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com os hospitais referência no Brasil.

Nesta segunda (16) e terça-feira (17), o Hospital Bom Pastor de Varginha dá mais um importante passo no projeto “Saúde em Nossas Mãos”, com a entrega de camisetas à equipe do Centro de Terapia Intensiva (CTI), às 14h.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com os hospitais de referência no Brasil, para capacitar por um período de 3 anos os Hospitais selecionados, tendo como meta a redução de 30% de infecções na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Qualquer avanço é comemorado em qualquer área de atuação. Na área da saúde, mais especificamente na UTI, cada conquista é premiada com vidas sendo salvas”, conta Edson Antônio Menegueli, presidente do Hospital Bom Pastor