Projeto realizado pela Vila Sapiens impacta centenas de alunos e gera 20 startups no segundo semestre de 2022

Foto: Unis

Os PICs – Projetos Interdisciplinares de Curso – propõem a integração dos conteúdos desenvolvidos no período de cada curso de graduação do Unis em forma de projetos de diversos temas relevantes. Dessa forma, a instituição oportuniza ao aluno uma formação humana e social e também o conscientiza sobre a necessidade da contribuição dele para o desenvolvimento da região no qual está inserido.

Os TCCs – Trabalhos de Conclusão de Curso – constituem em uma forma de o aluno testar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, com o intuito de aliar temas de interesse pessoal a assuntos relevantes para o mercado. Isto propicia ao aluno demonstrar a sua capacidade de pesquisar, analisar, comparar e conectar temas, resultando em proposições e respostas aos problemas por ele formulados.

Neste contexto nasceu o Projeto Startups, idealizado pelo setor de Inovação do Grupo Unis e pela Vila Sapiens, para fomentar a cultura empreendedora e para que os projetos de PIC e TCC não fiquem somente armazenados nos arquivos da instituição.

“O objetivo deste projeto é fomentar a cultura empreendedora, desafiando-os a criar soluções para os problemas reais enfrentados pelas empresas da nossa região. Além disso, as soluções apresentadas por eles podem ser aplicadas no mercado, o que contribui para o desenvolvimento regional e estimula o ecossistema”, comentou Amanda Resende, Analista de Inovação do Grupo Unis.

No segundo semestre de 2022, o Projeto Startups se iniciou com os PICs e foi um sucesso! Ele foi implementado nas unidades do Grupo Unis em sete cursos, sendo eles: Administração, Administração-Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Biomedicina.

Mais de 150 alunos foram envolvidos, além de professores e profissionais do mercado e, com isso, 20 startups foram criadas e apresentadas em forma de pitchs entre os dias 22 de novembro e 01 de dezembro.

A ideia é que essas startups continuem sendo aperfeiçoadas nos TCCs, integradas à Pré-Incubação pela Vila Sapiens e, muito em breve, levadas para o mercado.

Fonte: Unis