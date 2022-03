Projeto do curso de Fisioterapia resulta em doação ao setor de Equoterapia de Varginha

A inovação se tratou de uma manta utilizada durante a sessão de Equoterapia, que as alunas adaptaram uma alça para o praticante e um cinto que prende ao cavalo, além de um custo mais acessível à segurança durante a sessão.

No segundo semestre de 2021 o sétimo período do curso de Fisioterapia do Unis em Varginha, desenvolveu, na disciplina de Projeto Interdisciplinar de Curso (PIC), uma “Proposta de inovação de recursos sustentáveis para conduta fisioterapêutica”.

Coordenado pela Profa. Mônica Beatriz Ferreira, o PIC possibilitou várias propostas, dentre elas, a confecção de uma manta adaptada para ser utilizada durante as sessões de Equoterapia, proposta pelas alunas: Esheley Firmiano de Paiva, Gabrielle de Lima Pereira, Laura Rabêlo Santana, Maria Paula Andrade Rodrigues Scalco, Roberta Cristina Arlindo e Thaynara Aparecida da Silva.

A inovação se tratou de uma manta utilizada durante a sessão de Equoterapia, que as alunas adaptaram uma alça para o praticante e um cinto que prende ao cavalo, além de um custo mais acessível à segurança durante a sessão. Para chegar ao produto final, as alunas fizeram uma pesquisa baseada em evidências com artigos, elaboraram um protótipo com a consultoria da fisioterapeuta e Profa. Fernanda Yamane que atua com Equoterapia, além de testes de segurança e a aceitação do cavalo com o produto.

O produto final foi entregue em março de 2022 ao Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas em Varginha (MG).

“A experiência da disciplina de PIC nos oportunizou ir além dos bancos da universidade, mas também de nos sentirmos responsáveis socialmente. Todo o momento da elaboração do projeto foi muito bom, mas a entrega da manta, a entrega do resultado do que pensamos durante o semestre, foi uma sensação muito boa!”, relata a aluna Esheley Firmiano de Paiva.

Sobre a Equosaúde

Atendendo à demanda municipal, em 2007 foi instituída a Equosaúde em Varginha, uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, mantida financeiramente com os recursos oriundos das aulas de Equitação oferecidas pelo Centro Equestre, além de empresas e/ou pessoa física que apadrinham os candidatos com necessidades especiais na prática da Equoterapia.

Atualmente é uma parceira do Centro Universitário do Sul de Minas, onde provém o espaço para a disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Fisioterapia no campo de Equoterapia.

