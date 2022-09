Projeto de Coordenadora do Colégio Alpha é finalista do Prêmio Excelência Poliedro 2022

Projeto criou facilitadores da aprendizagem, que promovem a inclusão.

Foto: Unis

O Projeto Compartilhar para Crescer, desenvolvido pela Coordenadora do Ensino Fundamental I do Colégio Alpha, Profa. Edelaine Grande, foi indicado como finalista do Prêmio Excelência Poliedro 2022, que valoriza iniciativas que ajudam a transformar a realidade nas escolas associadas ao Poliedro, formando uma rede de ideias e inspirando práticas inovadoras.

Inscrito na categoria “Escola digital e soluções tecnológicas”, o Projeto Compartilhar para Crescer (PCP) é um projeto de formação em serviço para os professores, que possibilitou a troca de conhecimentos e práticas exitosas dos professores dos segmentos dos anos iniciais do Colégio Alpha e o aprimoramento das equipes de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, nos conhecimentos e usos das ferramentas digitais para o enriquecimento das aulas na educação remota.

O PCP veio de encontro à busca por soluções didáticas que possibilitem a aprendizagem no sistema remoto, a interatividade, a ludicidade e a melhor instrumentalização das habilidades curriculares. Os profissionais do Colégio, que atuavam com recursos tecnológicos, também participaram do projeto para trocas de experiências e o repasse de informações sobre novos aplicativos educacionais disponíveis nas plataformas para o enriquecimento das aulas remotas.

No decorrer de 2020, no início da educação remota, estendendo-se para 2021, os professores buscaram formas diferenciadas de lidar com os desafios das aulas online, gerando um ciclo de descobertas por conhecimentos sobre tecnologia, pela pesquisa para apropriação de novas linguagens e novas formas de mediar o ensino remoto. O projeto criou facilitadores da aprendizagem, que promovem a inclusão. A partir desse projeto, a equipe encontrou formatos para modulações das aulas remotas e das atividades propostas aos estudantes.

Através das conquistas com o compartilhamento das experiências de todos os membros da equipe, foi possível reverter as dificuldades individuais dos professores em manusear as ferramentas tecnológicas. Os impactos positivos do projeto foram percebidos à medida em que as aulas se tornaram cada vez mais atrativas, interativas, criativas e a comunicação se tornou cada vez mais intensa durante os módulos síncronos. Os estudantes ficaram mais assíduos às aulas remotas e, através do uso das metodologias ativas, criaram formatos diferenciados para os ambientes de aprendizagem. A assimilação dos conhecimentos, a melhoria dos vínculos com seus professores e o prazer de estarem presentes e conectados durante as atividades remotas foram resultados positivos percebidos por todos da comunidade do colégio Alpha , pais e professores.

O Projeto Compartilhar para Crescer representou um marco importante na disseminação de conhecimentos técnicos e compartilhamento de experiências de uso das tecnologias, tanto no período da pandemia, quanto no retorno ao sistema presencial. Todos os professores do segmento do Fundamental I se envolveram com o projeto e buscaram novos conhecimentos, tanto nos aspectos do domínio individual das tecnologias quanto no aspecto coletivo de melhoria de ensino do Colégio Alpha.

O anúncio dos projetos vencedores do Prêmio Excelência Poliedro 2022 acontece em outubro.

Fonte: Unis