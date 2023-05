Projeto Bem-Te-Vi promove exposição de artesanato no Foyer do Theatro Capitólio

Toda renda será revertida para o próprio projeto, que atende cerca de 130 pessoas.

Foto:Fundação Cultural de Varginha

Vai até sábado (13/05), a exposição de artesanato do projeto Bem-Te-Vi no Foyer Aurélia Rubião, anexo ao Teatro Municipal Capitólio. O funcionamento até sexta é das 9h às 18h. No sábado, das 9h às 15h.

As peças à venda são feitas pelos alunos e voluntárias do projeto, que atende desde crianças de cinco anos até pessoas da melhor idade nas oficinas de artesanato. Os preços variam entre R$ 5,00 e R$ 80,00.

Toda renda será revertida para o próprio projeto, que atende cerca de 130 pessoas. Esta é uma iniciativa da Caixa Beneficente Valentim Ferreira Couto e oferece também atividades de música e dança, cursos de computação, cabeleireiro e manicure, além de reforço escolar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 9 8712-1254 ou na sede do projeto, localizado na Rua João Corceti, nº 120 – Parque Rinaldi. A exposição conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha