Projeto Academia de Rua cresce em Varginha e estimula vida saudável

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, no próprio bairro Mont Serrat

Foto: Prefeitura de Varginha

Desde o seu início, o projeto da Academia de Rua, do bairro Mont Serrat em Varginha, tem se tornado um verdadeiro sucesso entre os participantes.

A cada semana, o número de participantes do projeto vem crescendo significativamente, refletindo o interesse da população varginhense por hábitos de vida mais saudáveis e pela prática regular de exercícios físicos.

As aulas estão acontecendo nas manhãs de terças e quintas-feiras, à partir das 8h, no próprio bairro Mont Serrat, sob a orientação do professor João Gabriel, profissional de Educação Física.

Fonte: Prefeitura de Varginha