Programação diversificada marca 2ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Museu Municipal e a Biblioteca Pública realizaram na última quinta-feira (10/07), a 2ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Com uma programação diversificada, a proposta apresentou experiências ampliadas oferecendo uma visita guiada com a temática “A evolução tecnológica e a importância para a sociedade”, com os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, da Escola SESI – Varginha, acompanhados de seus pais e da professora Kelly e coordenadora do projeto SESIVERSO.

A Biblioteca Pública promoveu mais um encontro do Projeto Leia Mulheres, mediado pela escritora Luciane Madrid Cesar. A abertura e encerramento ficaram por conta do cantor Léo Mozar, finalizando com a apresentação Helena Cantarino, filha do cantor, que fez uma performance artística.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas é um convite para que bibliotecas públicas e museus de Minas Gerais ampliem o horário de funcionamento uma vez por mês, oferecendo ao público, no período noturno, uma oportunidade para que toda comunidade possa participar de exposições, visitas guiadas, performances artísticas, shows, apresentações de dança, espetáculos teatrais, saraus literários, clubes de leitura, encontros com escritores/as, oficinas de arte, exibições de vídeos, realização de empréstimo de livros, dentre outras atrações.

Nesta segunda edição do evento, foram cadastradas 42 atividades, que foram realizadas em 40 equipamentos culturais situados em doze das treze regiões do Estado de Minas Gerais.

A iniciativa é prmovida pelo Governo de Minas, com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (Dimus).

Em Varginha, a ação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural, Museu Municipal e Biblioteca Pública e contou com apoio da Associação Artística Viva Cultura e Theatro Municipal Capitólio.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha