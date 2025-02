Programa Oportunidades abre inscrições para curso gratuito de informática e inglês

O período de inscrição para participar do processo de seleção para o curso acontece de 12/02 a 19/02, a primeira chamada é exclusiva para alunos residentes na zona rural de Varginha.

Foto: Grupo Unis

Estão abertas as inscrições para a turma de 2025 do curso de “Tecnologias e Linguagem Para o Futuro” oferecido pelo Grupo Unis dentro do Programa Oportunidades. O curso é 100% gratuito e trata de informática básica aliada à aprendizagem da língua inglesa.

O Programa Oportunidades tem o objetivo de possibilitar o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes da zona rural e urbana de Varginha, motivando-os a atuarem como agentes transformadores e vivificadores nas comunidades em que estão inseridos, através de ações educativas complementares à educação formal, capazes de contribuir para o desenvolvimento individual de cada aluno envolvido, garantindo aprendizagens necessárias à vida, ao trabalho, à participação e à cidadania plena.

O período de inscrição para participar do processo de seleção para o curso acontece de 12/02 a 19/02, a primeira chamada é exclusiva para alunos residentes na zona rural do município de Varginha. Se as vagas não forem preenchidas, será realizada uma segunda chamada nos dias 21 e 24 de fevereiro, para estudantes e residentes na zona urbana do município de Varginha.

Sob a coordenação da Profa. Erondina Leal Barbosa, o curso atende exclusivamente 30 alunos selecionados por meio de edital, do 8º e 9° ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio matriculados e frequentes na rede pública de ensino de Varginha, residentes na zona rural.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas clicando aqui.

Os interessados devem preencher todos os campos da ficha de inscrição.

Sobre o Programa Oportunidades

O Programa criado em 2002 já atendeu cerca de 5 mil crianças e adolescentes na faixa etária entre 05 e 16 anos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esporte.

Nesses mais de 20 anos de existência o Programa conta com o apoio financeiro do Instituto EPTV e apoio do Grupo Unis, principalmente no oferecimento de bolsas para os universitários das mais diversas áreas que a cada ano letivo são selecionados para trabalhar no programa. Neste período, mais 100 estudantes universitários foram beneficiados.

Fonte: Grupo Unis