Professores e colaboradores do Unis comemoram conquistas da instituição

Evento marcou a abertura do segundo semestre

Foto: Grupo Unis

No mês de julho, o Grupo Unis estabeleceu um marco histórico na trajetória da instituição conquistando a mais alta nota garantida pelo MEC no processo avaliativo de recredenciamento das IES, se tornando uma instituição nota 5!

Para comemorar este feito coletivo, na última sexta-feira (04/08), os colaboradores e professores do Unis se reuniram na Cidade Universitária para um momento de confraternização e de abertura do segundo semestre letivo. Inspirados pela conquista da nota máxima pelo MEC, os presentes foram recebidos pelo Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino, pelo Vice-Reitor, Prof. Ricardo Morais, pelo Presidente da Fepesmig, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes e pelo Chanceler do Unis, Prof. Stefano Barra Gazzola, que trouxeram falas de agradecimento, reconhecimento e motivação aos colaboradores do Unis, em busca de manter a qualidade do trabalho realizado neste novo semestre que se inicia.

“Além de colocar o Unis em um patamar de referência para as instituições de ensino superior da região e do Brasil, a conquista dessa nota representou um grande feito para todos os professores e colaboradores do Unis, que merecem todo o reconhecimento pelo intenso trabalho desempenhado com excelência, sendo os grandes responsáveis por fazer do Unis, uma instituição nota 5!”, comentou o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

Após dar as boas-vindas aos professores e colaboradores presentes, o Presidente da Fepesmig, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes, apresentou algumas outras conquistas do Grupo Unis nos últimos meses, para além da nota máxima do MEC, envolvendo diferentes níveis educacionais e serviços oferecidos pelo Unis, mostrando aos membros da instituição que o crescimento está acontecendo em âmbitos diversos do Grupo, e que há muito para se comemorar.

“Pela primeira vez em sua história o Unis alcança a nota 5! Essa conquista precisa ser comemorada por todos! Mas nossas conquistas não param por aí! Estamos finalizando obras importantes para o nosso Colégio Alpha, para os cursos da área de saúde do Unis, para os setores de Atendimento ao Aluno da nossa instituição e também para recebermos com toda a qualidade o aguardado curso de Medicina em nossa cidade. Começamos o segundo semestre, com muito a celebrar”, destacou o Presidente da Fepesmig, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes.

Durante o encontro, foram também destacados avanços do Unis no relacionamento com a comunidade através do importante setor da Chancelaria; novas parcerias e projetos de internacionalização que estão sendo pensados pelo setor de Relações Internacionais; o essencial lançamento da Política de Diversidade, bem como outras iniciativas em desenvolvimento pelo Núcleo de Diversidade; além da criação do Programa de Incentivo à Publicação Científica (PIPC), projeto encabeçado pelo Departamento de Pesquisa do Unis.

Além disso, foi apresentada uma cooperação inédita entre o Unis e a UNISUAM, centro universitário sediado no Rio de Janeiro, parceira há muitos anos da instituição, para oportunizar à comunidade de Varginha e região um programa de doutorado em Desenvolvimento Local, um programa profissional completo, com 5 estrelas pela CAPES, especialmente pensado para o desenvolvimento de ações perenes que possam transformar o mundo.

“Em áreas diversas estamos vendo o Unis ser reconhecido por todo o árduo trabalho realizado por estes professores e colaboradores. Por isso, reforçamos que as conquistas recentes, são de todos nós! Todos que acreditam no potencial transformador do Grupo Unis, que vestem a camisa desta instituição e que podem atestar a qualidade e compromisso do nosso trabalho!”, concluiu o Chanceler do Unis, Prof. Stefano Barra Gazzola.

