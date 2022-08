Professores do Unis e da UFMG reúnem artigos científicos voltados para a Psicanálise para publicação na Revista Humanidades & Inovação

Nesta edição serão contemplados os trabalhos que, pelo caráter Multi, Inter e Transdisciplinar, buscam analisar a Psicanálise em extensão, bem como da própria Psicanálise em intenção.

Está aberto o edital para o acolhimento de artigos científicos para a Revista Humanidades & Inovação, que trará uma edição especial, nomeada de Psicanálise: Atualidades e Interfaces.

Esta revista científica, que tem avaliação A2, é organizada pela psicanalista e professora da UFMG, Dra. Andréa Máris Campos Guerra; pelo psicanalista e professor do Unis, Me. Janilton Gabriel de Souza (Interfaces em Psicanálise), pela linguista e professora do Unis, Dra. Carina Adriele Duarte de Melo Figueiredo e pelo psicólogo e professor do mestrado do Unis, Dr. Alessandro Messias Moreira.

Os eixos de trabalho escolhidos foram os seguintes:

I) A Psicanálise e outros campos do saber em suas ressonâncias;

II) Atualidades da clínica e política;

III) Multi, Inter e Transdisciplinaridade em ato e pensamento;

IV) Teorética;

V) A Psicanálise em suas interfaces com: educação, trabalho, comunidade, políticas públicas, direito, criminologia, prisão, saúde mental, entre outras áreas de atuação/intervenção;

VI) Psicanálise e Interseccionalidades: etnia, classe, gênero; e

VII) Psicanálise e sua articulação com a tecnologia.

O prazo para o envio dos manuscritos fica aberto até o dia 30 de novembro, sendo a publicação desta edição marcada para acontecer em maio de 2023. Para fazer a submissão e conferir as normas da revista basta clicar aqui.

