Professores do Grupo Unis vão receber a Comenda Educador de Minas 2022

No dia 20 de maio, o Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Stefano Barra Gazzola, o Presidente do Grupo Unis, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes e o Superintendente de Ensino e Mercado do Grupo Unis, Prof. Felipe Flausino de Oliveira vão receber a Comenda Educador de Minas 2022.

Criada em 2016, a Comenda Educador de Minas tem como objetivo homenagear, anualmente, grandes educadores, com projetos e atuações relevantes para as regiões e comunidades de todo o estado de Minas Gerais.

Nesse sentido, a Comenda vem para destacar e reconhecer a relevância dos trabalhos prestados pelos professores do Grupo Unis homenageados na próxima cerimônia, que, através de suas práticas inovadoras, impactam e transformam a educação no estado de Minas Gerais como um todo.

A cerimônia de entrega da Comenda acontece no dia 20 de maio, a partir das 19h, na Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de MG (FADECIT), em Belo Horizonte.

Foto e fonte: Grupo Unis