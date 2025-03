Professores da Rede Municipal recebem kit da Prefeitura de Varginha

Cada kit contém uma mochila, agenda, caderno, apagadores, pincéis, lápis, lapiseira, canetas, borracha, apontadores e estojo.

Foto: Prefeitura de Varginha

Em um evento que marcou mais uma vez o compromisso da administração municipal com a educação, a Prefeitura de Varginha realizou, nesta quinta-feira (14/03), a entrega simbólica dos “Kits Professor” para gestores e docentes da Rede Municipal de Ensino.

A cerimônia, realizada no INPREV, contou com a presença do prefeito Leonardo Ciacci, do vice-prefeito Antônio Silva e da secretária municipal de Educação, Juliana Mendonça, juntamente com profissionais da SEDUC e de representantes das escolas e dos Cemeis do município.

Cada kit contém uma mochila personalizada SEDUC, agenda, caderno, apagadores, pincéis, lápis, lapiseira, canetas, borracha, apontadores e estojo. Esse kit de materiais visa fornecer aos educadores alguns recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas diárias. Mais do que um simples conjunto de materiais, os kits representam um singelo reconhecimento ao valor do trabalho dos nossos professores e gestores.

A Secretária de Educação, Juliana Mendonça, fez uma calorosa acolhida e agradeceu o trabalho realizado pelas equipes escolares e pelo apoio oferecido pela gestão municipal: “Aproveito para agradecer a cada um de vocês, gestores e docentes, pelo empenho e dedicação em transformar a vida de nossos alunos. Vocês são a peça fundamental para a construção de um futuro melhor para Varginha. Agradeço também ao prefeito Leonardo Ciacci e ao vice-prefeito Antônio Silva pelo apoio constante e pela visão de que a educação é uma das principais prioridades em nossa gestão.”

O vice-prefeito Antônio Silva afirmou em sua fala a importância do investimento no setor de Educação da cidade: “Acreditamos que investir na educação é investir no desenvolvimento de nossa cidade. Por isso, estamos empenhados em oferecer aos nossos educadores as melhores condições de trabalho e os recursos necessários para que possam desempenhar suas funções com excelência.”

O prefeito Leonardo Ciacci ressaltou sua gratidão ao trabalho realizado pelas equipes gestoras e docentes da rede: “Quero aproveitar esta oportunidade para expressar minha profunda gratidão a todos os profissionais da educação de Varginha. Vocês são os verdadeiros heróis que moldam o futuro de nossa sociedade. Contem sempre com o apoio da administração municipal para que juntos possamos construir uma educação cada vez mais forte e transformadora.”

Após a entrega dos kits, a equipe do RH/SEDUC realizou uma apresentação sobre o sistema de controle de frequência dos servidores municipais. A iniciativa visa aprimorar a gestão administrativa e oferecer mais transparência e eficiência aos processos internos das escolas e da Secretaria.

O encontro de hoje representou mais um passo importante na busca pela excelência da educação em Varginha, demonstrando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento integral dos alunos e com a valorização dos profissionais da área educacional de nossas instituições escolares.

Fonte: Prefeitura de Varginha