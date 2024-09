Professoras de Varginha vencem Prêmio Nacional de Educação

Prêmio Ação Destaque reuniu centenas de projetos educacionais de todo o país

Foto: Rodrigo Wolff Apolloni

A Rede Municipal de Ensino de Varginha foi duplamente premiada na décima quarta edição do Prêmio Ação Destaque, realizada na quarta e quinta-feira (11 e 12) em Curitiba-PR. O evento, um dos mais importantes do país no segmento de sistemas de ensino, é promovido pela Editora Opet dentro do Seminário Nacional de Gestores e reúne centenas de projetos educacionais de todas as regiões brasileiras. Seus autores, professores e gestores, disputam em nove categorias relacionadas à Educação Básica e à gestão educacional na área pública.

Campeãs – Foram premiadas as professoras varginhenses Renata Rodrigues Bastos e Solange Inácio Ribeiro Conde. Renata foi a segunda colocada Categoria 03 – Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º ao 3º ano, com o projeto “O que ouço e vejo, saúde e vida”. E Solange conquistou o primeiro lugar na Categoria 09 – Secretaria Municipal de Educação, com o projeto “IA para personalizar: o uso do Google Gemini na promoção da diferenciação pedagógica”.

Reconhecimento – Ao todo, em 2024 o Ação Destaque premiou 28 professores e gestores de 19 municípios de todas as regiões do país. “A presença das professoras Renata e Solange no pódio do Ação Destaque demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pelo município de Varginha. Demonstra, especialmente, a capacidade e o talento dos educadores da rede, que se refletem em uma aprendizagem de qualidade”, avalia Cliciane Élen Augusto, gerente pedagógica da Editora Opet e organizadora do Prêmio Ação Destaque.

Sediada em Curitiba, a Editora Opet é parte do Grupo Educacional Opet, fundado em 1973. Atualmente, fornece materiais didáticos, ferramentas educacionais digitais e avaliações diagnósticas para as redes pública e privada de ensino.

Fonte: ASCOM – Editora Opet