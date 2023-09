Professora do Marista é campeã mundial de basquete pela Seleção Brasileira Master

Angela Maria Venâncio representou o Brasil na categoria dos 50 a 55 anos e trouxe da Argentina o título de campeã para o Brasil

Foto: Divulgação

A professora do curso de Educação Física do Colégio Marista de Varginha, Angela Maria Venâncio, conquistou o título de campeã pela seleção brasileira na categoria master do Mundial de Basquete, realizado de 25 de agosto a 3 de setembro em Mar del Plata, na Argentina. Atleta do time feminino de basquete na faixa etária dos 50 a 55 anos, a jogadora veterana não pensa em parar e pretende continuar nas quadras “enquanto Deus me der forças”.

Para Angela é motivo de muito orgulho representar o Brasil. “Eu penso que vestir a camisa do país em qualquer que seja a idade é muito gratificante. Um orgulho muito grande ser útil naquilo que amamos fazer”, comenta sobre a participação no Mundial.

A atleta, que começou a jogar basquete aos 17 anos, não parou mais. Hoje, com 55 anos, ela encontra tempo para disputar todos os campeonatos master no Brasil, ser professora desde 2011 de Educação Física da 1ª série do Ensino Fundamental até a 1ª série do Ensino Médio no Colégio Marista Varginha, onde também mantém uma Escolinha de Basquete e treina dois times escolares. E ainda voluntária em um projeto social que ensina basquete para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos e também técnica do basquete masculino da Prefeitura de Varginha.

Angela jogou profissionalmente até os 40 anos e acumula diversos títulos e conquistas como campeã Paulista pela Prudentina, Mundial Interclubes pelo Master, e campeã todos os anos pela União de Veteranos do Brasil (UVB). Como atleta, professora e técnica, entende que “o esporte é um meio de transformação”.

Cita, com muita alegria, vários atletas que foram seus alunos. “O Leo Branquinho é 4º melhor jogador do mundo no ranking e joga pela Seleção Brasileira de Basquete. O Cristiano Felicio, que estava no Chicago Bulls e hoje joga na Alemanha, também é da Seleção Brasileira. E tem também o Nathanael, que está no Londrina”.

Fonte: Andrea Gonçalves