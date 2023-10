Professora de Varginha apresenta trabalho na Mostra Nacional de Robótica (MNR)

Neste ano ele está acontecendo na cidade de Salvador, entre os dias 07 e 12 de outubro.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha celebra a participação da Professora Vera ngela de Souza Roque, da Escola Municipal Matheus Tavares, na Mostra Nacional de Robótica (MNR).

Este evento de robótica, considerado o maior da América Latina, é realizado em conjunto com a Competição Brasileira de Robótica (CBR) e as finais da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Neste ano ele está acontecendo na cidade de Salvador, entre os dias 07 e 12 de outubro. A professora Vera apresentou artigo com o título “Da Escola para a Vida”, retratando o trabalho realizado com os estudantes e que busca explorar os conceitos e as práticas iniciais de robótica sustentável e de baixo custo, evidenciando sua função nos processos educacionais.

O trabalho é fruto de uma colaboração exemplar entre professores e gestores da escola, focado nas turmas de quintos anos, onde o projeto foi desenvolvido e ilustra o impacto positivo da educação em robótica no percurso educacional dos estudantes.

Esse reconhecimento veio a partir da seleção dos trabalhos apresentados e avaliados na Feira de Educação Tecnológica – Feira ET, realizada em Varginha, no mês de agosto. O trabalho das professoras Vera Angela de Souza Roque, Monique Biancasteli, Rosimara Gomes da Silva e Cláudia Cougo, da Escola Matheus Tavares, contou a orientação da supervisora Pedagógica Katiele Moreira dos Santos e teve as maiores pontuações pelos avaliadores e, como forma de incentivo e reconhecimento, a Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria Municipal de Educação subsidiou a participação da Professora Vera, representado a escola na MNR. A professora, além de apresentar o trabalho realizado em Varginha, pode conhecer vários projetos que estão acontecendo em escolas e universidades por todo o Brasil e prestigiar a final da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que acontece dentro da Mostra Nacional de Robótica.

Juliana de Paula Mendonça, secretária de Educação demonstra sua satisfação dizendo: “A participação da Professora Vera e da Escola Municipal Matheus Tavares na Mostra Nacional de Robótica é um orgulho para Varginha. Estamos comprometidos em impulsionar a educação tecnológica e a robótica, preparando nossos estudantes para um futuro inovador.”

O Prefeito Vérdi Lúcio Melo além de parabenizar Vera e os demais profissionais da escola, relata: “Acreditamos que investir na educação é investir no futuro, e estamos empenhados em apoiar iniciativas que tragam aprendizado significativo e preparem nossos jovens para os desafios do mundo moderno.”

A Diretora da escola, Franciene Pederiva, se sente honrada: “Ver nossa escola sendo representada em um evento de tamanha magnitude, como é a Mostra Nacional de Robótica, enche meu coração de alegria e orgulho. Sempre acreditamos na inovação como um pilar fundamental da educação, e ver nossos educadores e alunos sendo reconhecidos é a concretização desse compromisso com o futuro educacional e tecnológico de nossos estudantes.”

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha parabeniza os educadores da Escola Municipal Matheus Tavares e se alegra profundamente em ver trabalhos tão significativos sendo desenvolvidos dentro da área de robótica, revelando a abordagem de uma educação STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Isso demonstra o comprometimento e dedicação dos educadores e das escolas envolvidas.

A Professora Vera e os educadores da Rede sentem-se felizes com esse reconhecimento. Portanto, não podemos deixar de expressar nossa gratidão à Secretária Municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, por liderar e apoiar iniciativas tão importantes para a educação em nossa cidade. Ao prefeito Vérdi Lúcio Melo, nosso reconhecimento pela visão e apoio ao desenvolvimento educacional, e à diretora Franciene Pederiva, nossos parabéns pela liderança e pelo compromisso em promover a inovação na educação.

Que venham mais ações da Secretaria de Educação de Varginha no investimento contínuo do ensino de robótica, proporcionando aos nossos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para o futuro. Juntos, estamos construindo um futuro educacional promissor e tecnologicamente avançado para nossa cidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha