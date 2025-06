Professor varginhense lança livro de causos na Biblioteca Pública

O evento é gratuito e aberto ao público.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

No dia 10 de junho (terça-feira), às 19h, a Biblioteca Pública Municipal de Varginha receberá o lançamento do livro “Histórias para Luísa: causos das Minas Gerais”, de autoria do professor Wanderson Boareto. O evento é gratuito e aberto ao público.

Na oportunidade, o autor fará um breve relato sobre a publicação e autografará o livro que estará à venda no local. O lançamento contará ainda com as apresentações musicais da banda Meio Termo, do violeiro Maxwel Boareto, além do escritor e compositor Moacyr Vallim.

O professor e escritor Boareto destaca que “as histórias contadas nesse livro vêm de uma experiência pessoal com os boiadeiros e pessoas que vivem ou viveram no campo. Muitos já não estão entre nós. Minha família sempre esteve ligada à criação, transporte e vendas de animais”.

Será transmitido pelo Ponto de Cultura Resenha Cultural no link youtube.com/@resenhacultural. A Biblioteca Pública de Varginha está localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2141.

Sobre o autor

Wanderson Boareto é pós-graduado em História e Construção Social no Brasil pela Universidade do Vale do Rio Verde (UNINCOR). Tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá – FIJ e em Educação Empreendedora pela Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). É graduado em História pelo Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS). Tem bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA).

É professor de História da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais e do Curso Preparatório Esquema Varginha. Membro da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências de Varginha – Cadeira n° 26 – e da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (APESUL).

Fonte: Fundação Cultural de Varginha