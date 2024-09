Professor do Unis participará como bolsista em Programa da Harvard Business Publishing

Prof. Rafael Kerner leciona nos cursos de Administração e Ciências Contábeis na FATEPS

Foto: Grupo Unis

Visando desenvolver os “líderes de amanhã”, foram oferecidas 300 bolsas de estudo pelo Santander Open Academy. A seleção contou com duas fases, na primeira, era preciso atender a critérios de elegibilidade, como residir em um dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai, participar da avaliação e preencher as perguntas do formulário de inscrição. Para a segunda fase, era preciso fornecer um currículo, link para a página do corpo docente no site da universidade/instituição e responder às perguntas adicionais. Um dos professores selecionados para ser bolsista no Programa, é o Prof. Rafael Kerner, que leciona nos cursos de Administração e Ciências Contábeis na FATEPS.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão Unis e, em especial, ao Prof. Dr. Nilton Portugal pela indicação para pleitear bolsa de estudos para o Programa “Essential Teaching Techniques”, oferecido pela Santander Open Academy em parceria com Harvard Business Publishing Education. Diante do número limitado de bolsas, ser selecionado entre candidatos de 13 países é uma honra, e estou extremamente entusiasmado com a oportunidade de expandir meus conhecimentos em técnicas de ensino, além de me conectar com profissionais da educação de diversas partes do mundo”, disse o professor Rafael Kerner.

O Programa, que objetiva possibilitar a descoberta de estratégias comprovadas e metodologias testadas para aprimorar as experiências de aprendizado no contexto de mudanças sociais e tecnológicas, terá início em outubro e será finalizado em dezembro deste ano.

“Minhas expectativas para o programa são bastante elevadas, especialmente no que diz respeito à abordagem inovadora que ele propõe sobre práticas pedagógicas. Acredito que o conteúdo oferecido será fundamental para aprimorar minhas habilidades docentes, e estou ansioso para aplicar esses novos conhecimentos em sala de aula, promovendo uma experiência de aprendizado ainda mais enriquecedora para meus alunos. Oportunidades como essa são valiosas para o crescimento acadêmico e profissional e espero que este curso amplie minhas perspectivas sobre educação e práticas pedagógicas”, conclui o professor Rafael.

