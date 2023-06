Professor do Unis lança livro sobre gestão de conflitos através da negociação eficaz

Na obra, o Prof. Leandro explora a importância da comunicação eficaz, da empatia e da construção de relacionamentos para alcançar resultados positivos nas negociações.

Foto: Grupo Educacional Unis

Durante o 9º Congresso Internacional do Grupo Unis, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de maio, o Prof. Me. Leandro Almeida, docente da instituição, realizou o lançamento oficial do seu segundo livro autoral.

Realizado em meio à uma palestra intitulada “Negociação e gestão de conflitos: habilidades essenciais para um mundo diverso”, que aconteceu no dia 25/05, o Prof. Leandro oficializou o lançamento da sua obra “Negociação Eficaz: Aprenda a resolver conflitos, negociar com confiança e vender mais”, publicada no início de maio.

Segundo o Prof. Leandro, este livro é um guia completo para pessoas que desejam melhorar suas habilidades de negociação, resolução de conflitos e vendas. Com uma abordagem prática, a obra apresenta técnicas e estratégias para lidar com situações desafiadoras no dia a dia, seja no âmbito pessoal, administrativo ou comercial.

Na obra, o Prof. Leandro explora a importância da comunicação eficaz, da empatia e da construção de relacionamentos para alcançar resultados positivos nas negociações. O livro também oferece subsídios valiosos sobre como gerenciar conflitos de forma saudável e produtiva, evitando desgastes e prejuízos nos relacionamentos. Além disso, aborda questões sobre o estudo do comportamento do consumidor e traz técnicas de vendas que podem ser aplicadas em diferentes contextos, desde a venda de produtos e serviços até como ser persuasivo em reuniões de negócios.

Esta é a segunda obra de autoria do professor do Unis, que em março do ano passado lançou o seu primeiro livro, intitulado: “Estilos de Aprendizagem: subsídios para formação de professores”, uma obra destinada aos profissionais, estudantes e entusiastas da educação, com a proposta de trazer luz à importância do entendimento da relação ensino-aprendizagem.

Ambas as obras do Prof. Leandro estão disponíveis em praticamente todos os marketplaces, nos formatos físico e digital. Mais informações sobre como adquirir os livros podem ser encontradas no site do autor: www.leandroalmeida.com.

Fonte: Grupo Educacional Unis