Professor do curso de Direito do Unis assina coautoria de obra sobre o Direito das Famílias

O Prof. Paulo Henrique Reis Mattos, do curso de Direito do Unis, atuou como coautor de uma importante obra para a área do Direito, que reúne artigos escritos por advogados integrantes da Comissão de Direito de Família da OAB/MG, abordando o conteúdo de direito de família existente no Código Civil brasileiro.

Intitulada “Manual de Direito das Famílias”, a obra traz um artigo do Prof. Paulo abordando os regimes de bens previstos no Código Civil (Comunhão Parcial, Comunhão Universal, Participação Final nos Aquestos e Separação de Bens), disciplinando o conteúdo de cada um deles com suas regras e exceções, bem como apresentando ao leitor (estudante) um instrumento pelo autor denominado ‘quadrante patrimonial’, que auxilia o profissional do direito a trabalhar com os regimes de bens nos casos práticos.

“A relevância da obra se dá pela sua didática e pela visão impressa pelos autores (que são advogados) no trabalho diuturno com o Direito de Família na prática. Para os estudantes e futuros profissionais do Direito, a obra propiciará um conhecimento mais profundo sobre o Direito de Família, em especial quanto à visão prática apresentada pelos autores advogados, desmistificando consensos da comunidade, apresentando o Direito de Família real e vivido no dia-a-dia”, concluiu o Prof. Paulo.

Além de contribuir com a formação dos profissionais da área através do conteúdo abordado em sua autoria na obra, o Prof. Paulo também contribuiu com a construção de conhecimento dos alunos do Unis, disponibilizando exemplares do livro para as bibliotecas institucionais do Unis em Varginha e na Fateps em Três Pontas, para que os futuros profissionais do Direito partilhem dos conhecimentos explanados por essa importante obra.

“É sempre um orgulho ver os professores do Unis atuando pela construção do conhecimento e capacitação profissional em nossa região, através de grandes trabalhos como é o caso desta obra. Ganha a área do Direito, por ter acesso a visões de grandes profissionais da área sobre um tema de suma importância para a nossa sociedade, e também ganha a área da Educação, que partilha da experiência desses autores para capacitar ainda mais os futuros profissionais em suas atuações diárias no futuro com o acesso a um conhecimento de máxima qualidade. Parabéns ao Prof. Paulo por este grande feito para sua trajetória profissional, e também para o curso de Direito e o Grupo Unis”, enalteceu o Vice-Reitor do Unis, Prof. Ricardo Morais Pereira.

